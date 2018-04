Zó zag André van Duin er 49 jaar geleden nog uit

Adrianus Marinus Kyvon, die beter bekend is onder zijn artiestennaam, André van Duin, gaat alle lange tijd mee in de televisiewereld.

De komiek imiteerde op jonge leeftijd al bekende mensen. Vanaf zijn zestiende mocht hij aan de slag als entertainer bij een radioprogramma.

Wat een loopbaan

Toen organiseerde de AVRO de talentenjacht Nieuwe Oogst. André besloot mee te doen en met succes: in 1964 won hij de finale en was zijn bekendheid een feit. Een paar weken later verzorgde hij al het voorprogramma van de Rolling Stones in het Kurhaus. En André blijkt van alle markten thuis. Niet alleen kan hij goed entertainen, hij kan ook zingen. In 1965 komt zijn eerste single uit: Hé! Hé! (Ik heet André). Dat nummer is bekend van zijn optreden bij Willy en Willeke Alberti.

Inmiddels is hij een van de bekendste grappenmakers van ons land en is hij niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie. Zo zagen we hem afgelopen seizoen nog Heel Holland Bakt presenteren. In 2006 trouwde hij met Martin Elferink.

André in 1969:

En in 1971:

Beeld: ANP