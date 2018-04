Andrea in 'Mr. Frank Visser Rijdt Visite' komt de kijkers wel héél bekend voor

Ieder programma met Frank Visser is een kijkcijferkanon voor SBS 6. Dat blijkt maar weer na de eerste aflevering van Mr. Frank Visser Rijdt Visite. Zelfs op Tweede Paasdag trok dit programma nog bijna 1 miljoen kijkers.

In Mr. Frank Visser Rijdt Visite helpt Mr. Visser mensen met een juridisch probleem waar ze niet meer uitkomen. Dit keer gaat hij langs bij Andrea. Zij mocht niet in haar woning op een vakantiepark blijven wonen nadat haar vriend was overleden.

Maar Andrea komt de kijkers wel héél bekend voor. Ze is namelijk een oude bekende uit Utopia. Of haar bekendheid nu veel sympathie heeft opgeleverd, is nog maar de vraag.

En dan zie je opeens Andrea uit #utopia bij #mrfrankvisser — Miran & Corine (@MiranCorine) April 2, 2018

O? #mrfrankvisser kijk eens wat Twitter allemaal weet. ‘Leugenaar’ Andrea uit Utopia verder als vrijgezel https://t.co/tF3F4DI3cS — Sabine (@BuurvrouwSabine) April 2, 2018

Andrea legt zich er wel snel bij neer…..nu blijkt dat er schulden zijn….#mrfrankvisser — Utopia (@Zomertijd2018) April 2, 2018

O god. Dat is Andrea die in het begin met Utopia mee deed. #mrfrankvisser — Nancy Aloserij (@blackout67) April 2, 2018

Arme Andrea, maar we horen maar 1 kant van het verhaal. Ik ben benieuwd naar het verhaal van de kinderen #mrfrankvisser — Sabine (@BuurvrouwSabine) April 2, 2018

Andrea heeft de theaterschool niet afgemaakt volgens mij #mrfrankvisser — Ron (@RonVerheijen) April 2, 2018

Ze zegt het zelf..Iedereen wil me hier weghebben!! Dat gebeurde ook in Utopia….#mrfrankvisser — Utopia (@Zomertijd2018) April 2, 2018

Jaja, Andrea, het klinkt allemaal alsof je een vreselijk lieve vrouw bent die altijd de liefde en de vrede brengt, maar ik vermoed zomaar dat er een beetje een jeckyll and hyde problematiekje in je verstopt zit #mrfrankvisser — Gerty (@GJVerschuren) April 2, 2018

Bron: Twitter. Beeld: ANP