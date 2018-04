André Hazes en zijn Monique zetten punt achter relatie

Het gonst al weken van de geruchten maar het is nu bevestigd: André Hazes en zijn vriendin Monique zijn uit elkaar.

De 24-jarige Hazes bevestigde zondagavond de geruchten rondom zijn relatie met Monique in Shownieuws. Hij gaf aan dat het “niet zo lekker gaat”. “Dat vinden we allebei heel kut, maar dat is nu eenmaal zo. Ik denk dat er gewoon teveel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd. En ik ben misschien ook een beetje verdwaald geraakt in deze wereld. Ik vind mijn werkleven gewoon heel erg leuk.” In Shownieuws vertellen de twee ook voor het eerst zélf waarom het niet zo lekker meer gaat.

Druk schema

Volgens Monique is de breuk te wijten aan het ‘drukke schema’ van André. “Hij heeft weinig tijd voor het gezin. De situatie is nu dat André er voor gekozen heeft ergens anders te gaan wonen. Ik denk dat het eigenlijk allemaal een beetje te veel aan het worden is. Zijn agenda is ontzettend volgepropt. Hij heeft nauwelijks tijd voor zichzelf, laat staan voor zijn gezin. Normaal als je die druk hebt, neem je pauze van je werk. Alleen in Andrés geval is het onmogelijk om pauze van zijn werk te nemen en kiest hij er voor pauze van zijn gezin te nemen.”

Bron: Show.nl. Beeld: Instagram