Angela de Jong schrijft rake column over televisiekijkend Nederland

Journaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column voor het AD over wat haar opvalt op televisie. In haar column van vandaag gaat het niet zozeer over wat er óp televisie gebeurt, maar vooral bij de kijkers thuis.

Waar slaat het op?

“Wat leven er toch een intens zielige mensen in Nederland”, trapt ze haar verhaal af. “Ik kan geen andere conclusie trekken na het lezen van het interview met Heel Holland Bakt-finaliste Maroeska. Ik dacht dat ik zo ongeveer wel wist wat voor bagger en digitale haat ze afgelopen weken over zich heen had gekregen, maar het was nog twintig keer erger dan ik me kon voorstellen. Waar slaat dat op? Alleen omdat ze weigert om verontschuldigend te lachen en het eigen succes te bagatelliseren tot dom toeval?”

Advertentie

Het is ook nooit goed

Andersom werkt het volgens Angela precies hetzelfde. “Als je er wel uitziet als de finaliste van de Miss Universe-verkiezing is het ook weer niet goed en trekken mensen je vakmanschap in twijfel of ergeren ze zich aan je belerende toontje. Neem coach Iris uit Project Rembrandt.”

Jammer

Dan roept ze zowel Iris als Maroeska op om zich vooral niets van anderen aan te trekken.”Recht je rug, vrouw. Accepteer dat je bent zoals je bent en wees er trots op. Dat een klein deel van Nederland daar moeite mee heeft – het is echt maar een beperkt deel dat zich roert op social media, het gros is namelijk gewoon aan het werk – is dan jammer.”

Jalozie en angst

Angela geeft aan dat het allemaal te maken heeft met jaloezie en angst. Mannen die bang zijn voor sterke vrouwen, en vrouwen die jaloers zijn omdat ze misschien iets meer van hun leven hadden kunnen maken. “In plaats daarvan hebben ze hun profielfoto opgeleukt met kattenoortjes, om een gebrek aan persoonlijkheid te compenseren. Dan kijk ik echt duizend keer liever naar Maroeska en Iris”, sluit ze haar verhaal af.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP