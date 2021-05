De familie Hazes kreeg het afgelopen week flink voor de kiezen in een column van recensente en columniste Angela de Jong. De betrouwbaarheid van André ligt volgens haar onder vuur: “Het publiek heeft een bullshit-tax”, viel er onder andere te lezen. Vandaag legt Angela uit waarom ze de ‘haatcolumn’ schreef.

De column heeft als titel ‘Ik wil André, Sarah en Rachel best even uitleggen waarom Nederland ze uitkotst’. Geen milde woorden, maar vandaag legt Angela uit in een video van het AD wat de drijfveer achter haar verhaal is.

“Het kernwoord is denk ik schaamteloosheid. Dat ze niet snappen dat het voor de kijker erg raar overkomt dat je van de daken roept dat je gelukkig bent met de een, en twee maanden later weer iemand anders de ware liefde is.” Ze doelt daarmee op de verbroken verloving van André en Monique afgelopen maart.

Teveel aandacht

Angela stoorde zich aan de onverdeelde aandacht die de media had voor het stel de afgelopen tijd. Met als hoogtepunt het item in RTL Boulevard met het koppel een paar dagen geleden. “Ze hadden zich zo verheugd op een paar leuke itempjes in de showrubrieken over hun verliefdheid, met daarbij wat gratis reclame voor moeder Rachel die sinds kort bijbeunt als theeschenkster in een winkelcentrum in Amstelveen. Maar het pakte toch iets anders uit”, schreef ze in de ‘haatcolumn’.

Inderdaad, het regende negatieve reacties op social media. Angela legt de familie Hazes graag uit waarom dat zo is. “Het zit hem in de ongeëvenaarde schaamteloosheid waarop jullie te werk gaan, jongens”, concludeert ze. “Echt, je moet niet onderschatten hoe het overkomt dat je daar nu staat te jubelen over je verliefdheid en het barbiepop-influencertje waar je naast mag lopen, terwijl je een paar maanden geleden nog van de daken schreeuwde hoe gelukkig je was met een ander.”

Normen en waarden

Nu, in haar uitleg een paar dagen later, vertelt ze dat de negatieve reacties volgens haar ook te maken heeft met iets groters. “Het gaat ook over normen en waarden die mensen hebben. Er is hier een ex en een kind in het spel. Daarvan denk ik altijd: jongens, hou er iets meer rekening mee.” Volgens haar zou een wat bedachtzamere houding van André en Sarah dus verstandig zijn.

