Columnist Angela de Jong: "Matthijs van Nieuwkerk stopt in maart met 'DWDD'"

Angela de Jong heeft zo’n vermoeden dat Matthijs van Nieuwkerk in maart 2020 met De wereld draait door stopt. Dat laat ze in De ochtendshow to go van het AD weten.

Eerder leek de DWDD-presentator zijn vertrek al tussen neus en lippen door aan te kondigen, nadat Jeroen Pauw aangaf te gaan stoppen met zijn talkshow.

Toekomstplannen

Dat Matthijs van Nieuwkerk ook echt gaat stoppen met zijn razend populaire programma, dát lijkt inmiddels geen geheim meer te zijn. Afgelopen week kondigde hij aan ‘over een week of 2 zijn toekomstplannen te vertellen’. De presentator is al een tijdje onderwerp van gesprek, omdat zijn salaris vanwege de balkenendenorm weer omlaag zou gaan. Daardoor zou hij meer dan ooit openstaan voor een overstap naar een andere, commerciële zender.

Groot nieuws?

Angela raadt iedereen die nieuwsgierig is aan om vrijdagavond naar DWDD te kijken. Ze vermoedt dat Matthijs zijn vertrek dan bekend gaat maken, omdat hij het nieuws graag zelf met de wereld wil delen. Wel denkt ze dat – ondanks het eventuele vertrek van Matthijs – het programma gewoon blijft bestaan. “Het is een succesvolle show. Je zou gek zijn als je die de nek omdraait.”

