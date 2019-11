Angela de Jong heeft opnieuw kritiek op Britt Dekker

Angela de Jong haalt opnieuw uit naar Britt Dekker. Volgens de televisierecensent wordt Britt alleen omringd door mensen die vertellen hoe geweldig ze is.

Hierdoor is Britt het volgens Angela zelf ook gaan geloven.

Kapot maken

Afgelopen week schreef Angela een negatieve column over het programma Opgezadeld met Britt. Die negatieve recensie kwam hard binnen bij Britt en dus haalde Britt op haar manier uit naar Angela. Dit deed ze met een bericht op Facebook. “Wat ze vaak probeert en doet is presentatoren en programma’s kapot te maken met haar stukjes”, schrijft Britt. “Soms schrijft ze zoveel over een bepaalt iemand dat diegene daar helemaal aan onder door gaat.”

Geloven

Daar wil Angela graag op reageren en dat doet ze in De ochtend show to go van het AD. Ze legt uit dat ze Britt erg leuk vindt, maar wel een kanttekening heeft. “Ze weet wel hoe ze zelf is en ze kan goed naar zichzelf kijken”, begint de recensent. “Maar blijkbaar verkeert ze toch in een omgeving – Talpa en haar eigen manege waar mensen als knipmessen voor haar buigen en vertellen hoe geweldig ze is de hele dag – dat ze dat denk ik toch een beetje is gaan geloven.”

Saai

Opnieuw haalt Angela uit naar Britt, want haar mening is niet veranderd door haar reactie. Bovendien heeft Angela het niet over Britt zelf, maar over het programma. “En ik vind Britt ook hartstikke leuk, maar dat programma is echt niet zo heel goed. Het is gewoon heel saai.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP