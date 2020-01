Angela de Jong schrijft tegen haar principes in tóch recensie over 'Jinek'

Vrijdag trapte Eva Jinek met fantastische kijkcijfers haar nieuwe talkshow af op RTL4. Tv-recensent Angela de Jong was 1 van de tafelgasten. Normaal gesproken schrijft Angela niet over talkshows waar ze zelf te gast is, maar voor Jinek maakt ze een uitzondering.

“2020 begint meteen al met een dilemma. Ga ik het nu wel of niet over de uitzending van Jinek hebben?”, trapt ze haar column af. De show was hét media-evenement van het weekend. Maar het botst wel met mijn stelregel dat ik liever niet over uitzendingen schrijf waarin ik zelf aanwezig ben”, schrijft ze.

Niet meer dan eerlijk

Toch doet ze dat dit keer dus wel. “Omdat ik het niet meer dan eerlijk vind naar de duo’s van Op1. Die leg ik deze week natuurlijk ook langs de meetlat”, vervolgt ze. Maandagavond gaat Op1 op het tijdstip waarop Eva Jinek voorheen haar show bij de NPO presenteerde van start. Deze nieuwe late-night talkshow wordt elke avond door een ander presentatieduo aan elkaar gepraat.