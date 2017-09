Angela Groothuizen aangerand: "En niemand deed iets"

Zangeres Angela Groothuizen durft er nu pas voor het eerst over te praten: toen ze 20 was is ze door een groep mannen aangerand.

Angela (1.59 meter) vertelt aan De Telegraaf dat ze slachtoffer geworden is van ‘dwergwerpen’, zoals ze dat zelf noemt. Dat klinkt enigszins grappig, maar voor Angela was het een vreselijke ervaring.

Groep mannen in Breda

“Ik zat in de Dolly Dots, was 20. Liep ’s avonds in de aanloop naar carnaval door Breda en voordat ik het wist stond ik midden in een groep dronken mannen en werd ik letterlijk heen en weer gegooid. En niemand deed iets. Nu lachen we erom, maar het was aanranding.” De zangeres wat totaal machteloos.

Blauwe plekken en gekneusde ribben

Angela Groothuizen zat onder de blauwe plekken en had gekneusde ribben, maar ze schaamde zich teveel om er met iemand over te praten. De zangeres heeft dan ook geen aangifte gedaan, omdat ze bang was dat ze zou worden uitgelachen.

Heftige reactie dokter

“Ik ging bont en blauw met gekneusde ribben naar de dokter. ‘Wat is er gebeurd?’, vroeg hij. Nou, zei ik, er is met me gedwerggooid. Dus die man ook lachen, natuurlijk. Schaamde ik me nog een keer dood. Later dacht ik: wat maf eigenlijk om je daarover te schamen?”

Knap dat je hier nu alsnog over durft te praten Angela! Aan heen en weer gegooid worden door een groep mannen is namelijk helemaal niets grappig. Handen thuis.

Het laatste nieuws van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.