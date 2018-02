Een bezoekje aan kapper en vriend Leco bezorgt Angela Groothuizen een fantastische nieuwe look. De presentatrice heeft elke haarstijl wel zo’n beetje gehad, maar gaat nu voor een blonde bob.

Presentatrice en zangeres Angela Groothuizen heeft een zware periode te verduren met het overlijden van haar moeder begin van dit jaar.

Gelukkig is daar goede vriend Leco om Angela – in ieder geval aan de buitenkant – te doen stralen. Wat een heerlijk nieuw kapsel. Heerlijk, Angela is al klaar voor de lente (ondanks de Siberische kou).

