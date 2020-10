Angela Groothuizen laat niet met zich sollen en steelt eigen fiets terug

Roos Schlikker (44) heeft 2 zonen, een man, een vader op leeftijd, vriendinnen en o ja, ook zichzelf om voor te zorgen.

Op mijn twaalfde verhuisde ik van Amsterdam-Noord naar het centrum, waar ik belandde op een school die nogal hoog aangeschreven stond. Dat de overgang groot was, is een understatement. Een enorme bouwvakker zou zich meer thuis hebben gevoeld in de eerste akte van Het Zwanenmeer dan ik in de brugklas tussen al die kinderen uit intellectueel geslaagde families. Ik kom namelijk niet uit een highbrow gezin. Wij waren thuis fan van Ajax, draaiden Hazes en keken