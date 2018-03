Angela Groothuizen plaatst gelukkige gezinsfoto

Angela Groothuizen (58) is maar wat trots op haar dochters en ze laat dat met een lieve gezinsfoto (zonder haar man) zien.

Angela heeft samen met haar man Bas Mooij twee creatieve meiden op de wereld gezet. Ze studeren allebei in een kunstzinnige richting. Lola (22) studeert aan de Nederlandse Filmacademie en Nona (19) gaat naar de Hogeschool voor Kunsten.

Tijd

En die laat ze nu met een blij kiekje zien. Eerder heeft Angela gezegd dat ze nog wel meer kinderen had gewild. “Ik had graag nog meer kinderen gehad, maar ik was al 36 toen ik Lola kreeg en bijna 39 toen Nona werd geboren”. Toen raakte Angela ook nog eens overspannen door al haar werk. “Pas op mijn 42ste was ik daar weer overheen, had ik alles weer een beetje op de rit. Toen durfden we het niet meer”.

Bron & Beeld: Instagram