Angela Groothuizen is een totaal andere vrouw met dit nieuwe kapsel

Presentatrice Angela Groothuizen (58) verraste ons twee weken geleden al met een blonde bob, maar nu heeft haar vaste kapper Leco er ook nog krullen ingezet.

Wij moesten even twee keer kijken of het echt Angela is die op de foto staat, maar ze ziet er geweldig uit. Angela’s fans zijn ook laaiend enthousiast over de nieuwe coupe van de vroegere Dolly Dots-zangers. “Sterke vrouw met sterke uitstraling”, schrijft iemand. “Looking good”, jubelt een ander.

Angela’s blonde bob:

Angela met lang haar (én haar dochters):

Bron: Instagram. Beeld: ANP