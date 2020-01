Zó maakt Angela Groothuizen soms misbruik van haar bekendheid

Angela Groothuizen vertelt woensdag in een interview op NPO Radio 2 dat ze weleens misbruik maakt van haar bekendheid. Dat doet ze niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland heeft ze daar zo haar trucjes voor.

Zo helpt haar bekendheid Angela regelmatig aan een goede tafel in een restaurant: “Als ik bel en zeg: ‘u spreekt met Angela Groothuizen, heeft u nog een tafeltje?’, wordt er heel vaak nog snel een tafeltje bijgezet. Maar meestal betalen ook wij BN’ers gewoon de hoofdprijs, en we moeten er hard voor werken.”

Lage stem

Zelfs als de presentatrice in New York is, heeft ze een truc om mensen te laten geloven dat ze heel belangrijk is: “Ik doe mijn stem dan heel laag, dan denken ze blijkbaar dat ik iemand ben. Op de één of andere manier krijgen we dan altijd een goede tafel. Mijn dochters vragen mij vaak om dat te doen.”

Geldnood

In het interview maakt Angela duidelijk dat ook BN’ers zoals zij weleens in financiële onzekerheid verkeren. Zelf had ze daar last van toen ze na 15 jaar werd ontslagen bij de AVRO. “We waren net verhuisd, dus mijn potje was op. Toen ben ik snel weer gaan zingen. Je moet altijd zelf verantwoordelijkheid nemen en geen wrok of rancune koesteren. Het maakt niet uit of iets je schuld is of niet. Bedenk gewoon: dit overkomt mij nu, hoe ga ik ermee om.”

