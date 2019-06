Angela Groothuizen verrast weer met nieuwe coupe en ziet er stralend uit

Als er iemand is die ons regelmatig verrast met een nieuw kapsel, dan is het Angela Groothuizen wel. Ook nu is ze weer onder handen genomen door Leco van Zadelhoff en toegegeven: haar nieuwe coupe staat haar prachtig.

Voordat Angela als coach plaatsneemt in een van de bekende stoelen voor The Voice Senior mocht ze zelf plaatsnemen in de kappersstoel van Leco. Op Instagram deelt de haarstylist het resultaat van zijn werk – en dat mag er zeker zijn. Angela ziet er stralend uit.

Wie, wat, waar?

Ook de volgers van de twee zijn laaiend enthousiast. Leco wordt bedolven onder de vragen over welke producten hij heeft gebruikt. En van Angela willen ze graag weten waar ze haar leuke outfit heeft gescoord.

Ook Tamara (42) ging voor een nieuwe coupe:

Bron: Instagram Leco van Zadelhoff. Beeld: ANP