Angela Groothuizen deelt ontroerende foto van zieke oom en tante

Het coronavirus grijpt opnieuw steeds harder om zich heen. Ook in de familie van Angela Groothuizen zijn covid-19-besmettingen vastgesteld. Op Instagram deelt de zangeres en coach zaterdag een ontroerende foto van haar zieke oom en tante.

Vanuit twee verschillende ziekenhuizen vechten ze tegen het virus, maar afgelopen week konden ze toch even elkaars hand vasthouden.

Advertentie

Even samen

“Onlangs waren ze 65 jaar getrouwd en nu liggen ze met covid-19 in twee verschillende ziekenhuizen”, schrijft Angela. De één verblijft in Alkmaar, terwijl de ander een kleine 30 kilometer in Hoorn aansterkt. Door de hulp van Stichting Ambulancewens kon het echtpaar toch even hand in hand naast elkaar liggen. “Een lieve foto, maar je hart breekt toch?”, sluit Angela haar bericht af.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Angela Groothuizen (@angelagroothuizen) op 3 Okt 2020 om 12:03 (PDT)

Steun en onbegrip

Hartverscheurend is de foto zeker. Onder de foto stroomt het sinds zaterdagavond vol met hartjes, beterschapswensen en steunbetuigingen voor de familie. “Dit is even slikken”, “Deze komt binnen” en “Ontzettend veel sterkte toegewenst” klinkt het op social media. Ook is er onbegrip. Want hoe kan het dat dit echtpaar op leeftijd niet in één ziekenhuis geholpen kan worden?

Wanneer je in de zorg werkt, kom je regelmatig pijnlijke en hartverscheurende situaties tegen. Hoe zetten zorgmedewerkers de knop om? En nemen zij hun werk mee naar huis? Het zorgpersoneel van het Amphia ziekenhuis geeft antwoord op de stelling: ‘Ik neem mijn werk mee naar huis’:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Instagram Angela Groothuizen. Beeld: Brunopress