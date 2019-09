Angela Groothuizen over open relatie: "Ik gun het hem"

Presentatrice Angela Groothuizen vertelt in een interview met Volkskrant Magazine zeer openhartig over haar relatie. Ze geeft aan dat ze met haar partner Rob een open relatie heeft en dat er zelfs een speciaal iemand in zijn leven is.

Angela en haar vriend zijn al 30 jaar samen. Met Rob kreeg ze twee dochters: Lola en Nona Tijger. Dat Angela en Rob een open relatie hebben, is volgens de presentatrice nooit een geheim geweest.

Andere vrouw

Dat er nu een bijzondere vrouw in Rob’s leven is gekomen, is voor Angela geen probleem. “Dat vind prima, want ik heb óver. Ik heb zoveel geluk en liefde en alles wat ik wil, ik heb zat. Snap je? En ik ga hem, mijn aller-allerliefste, in dat ene leven dat hij heeft, niet voor de voeten lopen. Met níéts.” Angela gunt haar vriend alles: “Dan komt hij terug van haar, en hoe hij me dan knuffelt, dan zíé ik gewoon hoe gelukkig hij is. En dat geluk gun ik hem. Ik gun het haar zelfs.”

Moeilijke tijden

Dat een open relatie soms moeilijk kan zijn, geeft Angela ook toe: “Is onze relatie daardoor makkelijker? Nou, nee. Het is niet altijd makkelijk. Maar het is óók niet echt heel moeilijk. Die man is een vrije ziel. Een fantastische, lieve, trouwe, vrije ziel. En die moet je niet willen beknotten, klaar.”

Bron: Volkskrant. Beeld: ANP