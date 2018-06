Angela Groothuizen vervangt Wendy van Dijk in dít populaire televisieprogramma

Angela Groothuizen is al jaren te zien op televisie als jurylid in verschillende programma’s, maar vanaf volgend seizoen heeft ze daar een leuke nieuwe presentatieklus bij. Ze neemt daarbij het stokje over van niemand minder dan Wendy van Dijk.

Het afvalprogramma ‘Obese’ komt natuurlijk terug op televisie. In de eerste drie seizoenen werd dit gepresenteerd door Wendy van Dijk, maar in het nieuwe seizoen zal Angela Groothuizen de kandidaten helpen om zoveel mogelijk kilo’s kwijt te raken. Het wordt een druk televisieseizoen voor Angela, die ook een van de juryleden is in het nieuwe ‘The Voice Senior’.

Kandidaten

Wanneer het programma weer te zien is, is niet bekend. Wel zegt RTL dat ze nog op zoek zijn naar kandidaten die mee willen doen aan het nieuwe seizoen.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.