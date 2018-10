Zó ziet Angela Groothuizen eruit als ze geen make-up op heeft

Angela Groothuizen verschijnt altijd prachtig opgemaakt en met haar haar in de krul op tv. Maar nee, natuurlijk stapt ook zíj niet zo uit bed.

Achter die glamour van de 59-jarige presentatrice, zit visagist Leco van Zadelhoff. En die deelt nu eens een kiekje van hoe Angela compleet naturel en met een blotebillengezicht op zijn stoel neerstrijkt.

The power of make-up

“Als geen ander laat Angela Groothuizen zien dat je met lekker haar en make-up een verandering kunt maken”, schrijft Leco bij de voor- en nafoto. “Het blijft een mooi canvas met haar geweldige jukbeenderen, maar met een laagje vernis en natuurlijk een goed lichtje werk het ook.”

Humberto Tan

Leco maakte Angela dit keer op voor Holland’s got talent, waarvan de opnames van het nieuwe seizoen in volle gang zijn. Naast Angela zitten ook Chantal Janzen en Dan Karaty in de jury. Humberto Tan is dit jaar de nieuwe presentator van de talentenjacht.

Bron: Instagram. Beeld: BrunoPress

