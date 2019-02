Angela Groothuizen laat met geweldige foto haar kapsel van 40 jaar geleden zien

Het was de afgelopen tijd behoorlijk hip om een foto van jezelf van tien jaar geleden naast een recente foto te leggen. De ’10 year challenge’, heet het.

Angela Groothuizen pakt het wat drastischer aan en gaat zonder problemen voor de ’40 year challenge’.

Sweet sixty

En het resultaat is ontzettend leuk: een piepjonge Angela met een heel andere coupe dan dat we nu van haar gewend zijn. Lekker donker, wild, getoupeerd… Maar verder is de zangeres en presentatrice geen spat veranderd in de loop der tijd. Angela wordt in september 60 jaar. Ze heeft twee dochters, Lola en Nona. Angela is al ruim 23 jaar samen met Rob Mooij, de vader van haar kinderen. Ze zijn niet getrouwd.

En zo zag ze er 40 jaar terug nog uit:

Dit bericht bekijken op Instagram Haha! 40 years challenge! Thanks @ardgelinck Een bericht gedeeld door Angela Groothuizen (@angelagroothuizen) op 4 Feb 2019 om 6:16 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP