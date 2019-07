Angela Schijf deelt een wel heel bijzondere foto met haar zus

Actrice Angela Schijf plaatst vaker mooie teksten met een foto op Instagram voor belangrijke personen in haar leven, maar deze foto is toch wel extra bijzonder voor haar.

Ze deelde maandag namelijk een aantal foto’s samen met haar zus. En zoals ze zelf al zegt is dit voor haar niet zo vanzelfsprekend. “We zijn niet samen opgegroeid, we hadden elkaar 9 jaar niet gezien”, schrijft ze.

Normale dingen opeens bijzonder

“Ze woont in Australië”, gaat Angela verder. “Ik ben het gewend, ik weet niet beter. Maar op de momenten die je dan wel samen hebt, worden normale dingen opeens heel bijzonder. Dat ze mijn kind vasthoudt bijvoorbeeld. Of dat we met onze andere zus koffie drinken.”

Zussen en broers

Angela heeft in totaal 5 oudere broers en zussen. Haar bezoekende zus is niet de enige uit haar familie die in Australië woont. Al eerder liet ze aan Televizier weten: “Ik woon zelf al jaren in Antwerpen en 3 van mijn 5 broers en zussen wonen in Australië.”

Overeenkomsten

De 2 zussen lijken qua uiterlijk als 2 druppels water op elkaar. Maar de buitenkant is volgens Angela niet het enige dat op elkaar lijkt: “Als we, eigenlijk voor het eerst in onze levens, drie dagen lang samen zijn en praten, praten, praten, en champagne drinken, en wandelen, dan is het ook heel bijzonder om te merken hoezeer we op elkaar lijken.”

Haar volgers zijn het er in de reacties duidelijk over eens: “Koester die momenten, Angela!”

Carrière en moederschap

We kennen Angela Schijf van ‘Goede Tijden Slechte Tijden’, ‘Flikken Maastricht’ en ‘Meisje van plezier’. Daarnaast heeft ze een fijn gezin samen met de Vlaamse acteur Tom Van Landuyt en hun 3 dochters: Bloem (14), Mensje (12) en Zus (7).

Bron: Instagram.