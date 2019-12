Kleintjes worden groot: Angela Schijf deelt foto met haar jongste dochter

Angela Schijf is de trotse moeder van 3 dochters: Mensje (13), Bloem (15) en Zus (7). De jongste wordt al een hele meid, blijkt uit een nieuwe foto die de actrice deelt.

“Het zijn de ogenschijnlijk doodnormale momenten waar ik intens van geniet”, schrijft Angela bij het kiekje.

Rijkdom

“Hier gingen we vieren dat Zus haar zwembrevet van 800 meter gehaald had. Even naar de markt. Wafeltjes kopen. Hand in hand. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is.” ‘Rijkdom’, noemt de trotse mama het moment. “Het zijn de kleine dingen die het doen.” Ook geeft ze iedereen een waardevolle tip mee: “Maak foto’s van alledaagse dingen. Voor je het weet vliegen ze je geheugen uit.”

Antwerpen

De vader van de meisjes, is de Vlaamse acteur Tom Van Landuyt. Angela stapte in 2002 met hem in het huwelijksbootje. En anno 2019, zijn ze dus 3 prachtige dochters rijker. Samen wonen ze in Antwerpen. Maar mede voor haar rollen in Flikken Maastricht en Meisje van plezier, is Angela regelmatig in Nederland.

