Zó zag Angela Schijf eruit toen ze nog in GTST speelde

Angela Schijf is nu vooral bekend van haar rollen in de series Flikken Maastricht en Meisje van Plezier, maar haar carrière is begonnen met een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Weet jij het nog?

In 1996 kreeg de toen 17-jarige Angela haar eerste echte rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Twee jaar lang speelde ze de rol van Kim Verduyn in de soap. Veel meisjes werden in die tijd fan van haar. Droeg zij vlechtjes, dan droegen veel Nederlandse meiden het ook. Angela had met haar rol in de soap enorme impact. Inmiddels zijn we meer dan twintig jaar verder, maar herken je Angela op de oude foto’s meteen:

Beeld: ANP