Angela Schijf: "Bij elkaar blijven, is een kwestie van volhouden"

Actrice Angela Schijf (38) staat dit najaar in de spotlights met Meisje van plezier bij RTL4 en in het theater met haar eigen muziekprogramma. Libelle sprak de actrice onder andere over haar relatie met haar Vlaamse man Tom van Landuyt.

20 jaar is Angela als ze ze haar man Tom leert kennen. Hij is 13 jaar ouder en al na 3 maanden kondigen ze aan te willen trouwen. Al sinds haar 15e staat Angela in de belangstelling als ze als jongste ooit toetreedt tot de cast van hit-soap Goede Tijden, Slechte Tijden. “We wilden in het geniep trouwen, maar iemand – en het was overduidelijk wie, de sukkel – was naar de bladen gestapt. Vooral Tom vond al die aandacht vreselijk vervelend.”

Dat leeftijdsverschil, als je zelf nog zo jong bent, zat daar iets in waaraan je behoefte had op dat moment?

“Ik heb altijd oudere vriendjes gehad. Ik viel nooit op jongens of mannen van mijn leeftijd. Het heeft te maken met rijpheid, levenservaring. Iemand heeft al een geschiedenis en kan je op zijn manier naar dingen laten kijken, iets aanreiken. En ik vind oudere mannen heel aantrekkelijk. Nou is Tom met zijn 50 jaar ook wel een heel aantrekkelijk exemplaar, zonder dat hij daar iets voor doet.”

Ze ontmoette hem toen ze repeteerden in hetzelfde pand, hij voor een rockopera, zij voor de musical 42nd Street, waarmee Angela Nederland zou laten zien dat ze meer kon dan alleen soapie zijn. Ze wisselden adressen uit en er ontstond een briefwisseling. “Ongelooflijk hoe je in een paar maanden enorm vertrouwd raakt met elkaar omdat je zo veel toevertrouwt aan het papier. Het voelt veilig op een bepaalde manier. Tom schrijft heel mooi, er zit wel een kleine poëet in hem. Ik was al verliefd op zijn woorden, besef ik achteraf. Toen we elkaar eenmaal weer zagen – hij zou naar mij toekomen, 4 uur had hij erover gedaan met alle files – vanaf dat moment zijn we niet meer van elkaar gescheiden geweest.”

Hoe komt het dat het tussen jullie, na 15 jaar huwelijk, nog steeds werkt?

“Ik geloof niet in relaties waarin partners alsmaar dólverliefd blijven, dat is gewoon niet zo. Bij elkaar blijven, is een keuze, en een kwestie van volhouden. Na een dag waarop je denkt: wat ben jij stom, komt ook een dag waarop je denkt: aaah, wat een leukerd is het toch. Maar ja, het is een dunne lijn. Mensen veranderen, je kunt na 15 jaar ook echt elk op een andere pool zitten. Tom en ik hebben dezelfde smaak en kijken op dezelfde manier naar het leven. Daarnaast hebben we 3 kinderen en een gezamenlijke geschiedenis van heb ik jou daar. Ik ben met hem volwassen geworden, we zijn samen ouders geworden. Ik heb mensen verloren die hij heeft gekend. Dat is zo bijzonder. Als wij nu uit elkaar zouden gaan… die geschiedenis zou ik met niemand anders kunnen opbouwen. Dit alles geeft een enorme basis die ik nooit zomaar zal opgeven.”

Ruziemaken kunnen ze hoor, vertelde Angela eerder al aan Libelle (Met de deuren slaan ‘is nog maar de warming up’). Als er onenigheid is, dan zit het ‘m vaak in communicatie – en dan vooral het gebrek daaraan, vertelt Angela. “Tom is Vlaming, ik ben Hollandse. Je spreekt dezelfde taal en dat maakt dat je niet meteen door hebt dat je wel degelijk allebei een heel andere culturele achtergrond hebt. Een Vlaming zal niet snel rechtstreeks zeggen wat hij denkt.”

En jij als Hollandse…?

“Wel meer, maar ik heb daar ook moeite mee. Ik ben behoorlijk verlegen eigenlijk. Als ik een presentatie moet geven, dan ben ik doodnerveus. Verjaardagen vind ik vreselijk.”

