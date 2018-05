De man van Angela Schijf is vandaag 51 geworden (en dat is niet te zien)

Tom van Landuyt, de man van Angela Schijf, is vandaag 51 jaar geworden en dat viert de actrice met een foto van hun samen op Instagram.

En wij zaten toch echt even te kijken: is dit een recente foto, of een kiekje van tig jaar geleden, toen Angela en Tom elkaar leerden kennen? Je zou namelijk nooit zeggen dat Tom vandaag 51 kaarsjes heeft mogen uitblazen.

Lief

Angela en Tom kennen elkaar nu zo’n achttien jaar, schrijft de actrice bij haar foto. Ze is nog altijd stapelverliefd op hem: “Ik leerde hem kennen toen hij 33 was. Als een wervelstorm kwam hij mijn leven binnen. Op slag werd ik verliefd, echtgenote, moeder, Belg. Vandaag, hieperdepiep, wordt Tom 51! En nog steeds zijn we samen, stormen we door het leven, gaat de zon altijd weer schijnen en is hij zo knap!”

Tom van Landuyt is acteur en muzikant en samen met Angela heeft hij drie dochters: Mensje, Zus en Bloem.

Zoals onze zuiderburen zeggen: gelukkige verjaardag, Tom!

