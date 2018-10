Angela Schijf vertelt open over de vier miskramen die ze had

Het nieuwe seizoen van ‘Van Der Vorst Ziet Sterren’ is gisteren van start gegaan. In de eerste aflevering is Peter op bezoek bij Angela Schijf.

De actrice vond het naar eigen zeggen heel spannend om een draaiende camera in huis te hebben. Toch weerhield het haar er niet van heel openhartig over een persoonlijk onderwerp te praten.

Zo vertelt Angela onder andere hoe haar man Tom haar liet bepalen wanneer ze voor een kindje zouden gaan. Toen het zover was, “heb ik daar natuurlijk een heel festijn van gemaakt.” Ze blies een handjevol condooms op, legde die op bed en gaf Tom een schatkistje met een speld erin. “We noemen dat ‘kindjesnacht’. Hij kwam de kamer in en prikte alle ballonnen kapot. We dachten: we zien wel waar het schip strandt.”

Miskraam

Niet veel later was Angela in verwachting van hun eerste dochter. Ze kregen er uiteindelijk drie, maar de actrice is zeven keer zwanger geweest, vertelt ze. Ze heeft dus vier keer een miskraam gehad. “Het is ook de natuur denk ik en het was nooit heel ver, zo rond de drie maanden.” Het kan altijd nog zoveel erger, dat realiseert Angela zich maar al te goed. “Ik wil er gewoon niet eens aan denken, maar er zijn mensen die hun kind geboren moeten laten worden of die hun kindje af moeten staan. Ik heb drie prachtige, gezonde dochters gekregen”, benadrukt ze.

Bron: RTLXL. Beeld: ANP