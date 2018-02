Angela Schijf laat met prachtig bericht zien hoe bijzonder vriendschap kan zijn

Soms moet je een vriendin vertellen wat ze voor je betekent. Actrice Angela Schijf deed dat met deze mooie tekst voor Bibi, die ze al 25 jaar kent.

Bij de foto (waarop ze als jong meisje met Bibi in Ibiza op de trappen zit), schrijft ze de volgende regels…

“We kennen elkaar al 25 jaar. ‘Wat heb je mooi haar,’ was mijn openingszin destijds in de hal van de middelbare school. Sindsdien zijn we samen. We gingen naar Ibiza voor het überhaupt hip & happening werd. We dronken thee en cocktails uuuurenlang. Hebben hard gehuild en luid gelachen op de momenten dat we elkaars troost nodig hadden. Wonen soms 200 kilometer, soms 30 seconden bij elkaar vandaan. Ze is een speciaaltje. En bezit de gave om, zonder mij te spreken of in de ogen te kijken, te weten hoe het met me gaat. En dan stuurt ze me een plaatje. Zoals deze van Romy. Omdat ze weet dat ik dan moet glimlachen.”

Inmiddels kennen we Angela vooral zo…

Bron en beeld: Instagram

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.