Angelina Jolie 'lookalike' blijkt iedereen om de tuin te hebben hebben geleid

Een paar weken geleden gingen de foto’s van de Iraanse Sahar Tabar het hele internet over. Deze vrouw zou namelijk 50 operaties hebben gehad om op Angelina Jolie te lijken. Dat bleek iets anders in elkaar te steken.

De foto’s van de 19-jarige Sahar waren over de hele wereld te zien. Bij de foto’s vertelde ze het verhaal dat ze meer dan 50 cosmetische ingrepen zou hebben laten doen om op actrice Angelina Jolie te lijken. Maar wat blijkt? Het is één grote grap. In een interview heeft de vrouw laten weten dat het allemaal nep is. Met veel make-up en Photoshop kreeg ze het voor elkaar om de foto’s te bewerken zodat het leek alsof het verhaal waar was. “Als ik een foto plaats, probeer ik dat op een zo grappige mogelijke manier te doen. Ik zie het als een soort kunst”, sluit ze af.

👸 #sahartabar #sahar #سحر_تبر #سحر 👽💦🙈🙈🙈🙈 Een bericht gedeeld door sahar tabar (@tabarsahar) op 20 Apr 2017 om 2:27 PDT

Een bericht gedeeld door سحرتبر…!👾✌🏻 (@sahartabar_afficilalll) op 2 Dec 2017 om 3:32 PST

Een bericht gedeeld door سحرتبر…!👾✌🏻 (@sahartabar_afficilalll) op 9 Nov 2017 om 3:09 PST

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: Instagram.