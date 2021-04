Lief: Angelique ziet haar kleinzoon voor het eerst in ‘All you need is love’

De Nederlandse Kim woont al enkele jaren in Amerika met haar vriend Tyler en hun vier maanden oude zoontje Hudson. Door corona heeft Angelique haar kleinzoon nog nooit in het echt gezien. In All you need is love zorgt Robert ten Brink voor een mooie hereniging.

Kim was vier jaar oud toen ze samen met haar ouders naar Amerika verhuisde, vanwege het werk van haar vader. “Toen mijn ouders later scheidden, ging ik met mijn moeder naar Nederland. Ik vond het in Amerika alleen leuker en ben daar later weer naar teruggegaan”, legde ze via FaceTime uit. Daar leerde ze Tyler kennen. De twee wonen nu samen in Houston, Texas. Ondanks de afstand was de band tussen moeder en dochter altijd heel hecht. “Ik heb haar heel erg gemist.”

Advertentie

Chemo

Het is voor Kim eigenlijk een wonder dat ze moeder is geworden, vertelde ze aan Robert. “Vijf jaar geleden werd ik ziek, ik had non-hodgkinlymfoom, een soort kanker. Ik heb ruim een half jaar chemo gehad, waarna ik kreeg te horen dat ik waarschijnlijk nooit kinderen zou kunnen krijgen.” Die boodschap kwam hard aan bij Kim, maar niet veel later gebeurde het onmogelijke: ze was toch in verwachting.

Een wonder