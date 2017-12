Trouwambtenaar Angela Groothuizen geeft inkijkje ontknoping 'Gordon Gaat Trouwen'

Vanavond het is dan eindelijk zover: nadat heel Nederland weken in spanning zat, vertelt Gordon met wie hij is getrouwd.

Angela Groothuizen is de trouwambtenaar (geweest) van het grote feest in Zuid-Afrika.

Geen reis?

Ze deelt nu unieke beelden van de bruiloft van Gordon op haar eigen social media. De bruidsmeisjes, de bruidegom, de stylist: iedereen staat erop en ziet er prachtig, feestelijk uit.

Heard it through the grapevine

Toch gaan er nu nieuwe geruchten rond: misschien is Gordon helemaal niet getrouwd. Niet met Rogier, maar ook niet met Manuel, dus. Want, zo zeggen meerdere bronnen: er zijn helemaal geen beelden verschenen van de geplande huwelijksreis.

Spannend

Gordon heeft eerder al verteld dat hij naar de Malediven wilde gaan als ‘honeymoon’. Maar nergens is een foto van een eerste indruk gespot en ook in de vooruitblik van vorige week van het televisieprogramma was niets te zien van een tropisch eiland. Of zou Gordon de reis gewoon hebben uitgesteld en trouwt hij wél, met 1 van de mannen? Vanavond zullen we het definitieve antwoord krijgen.

Speculaties

Gordon zegt zelf in ieder geval het volgende: “Ik mag het na 22.30 uur eindelijk van de daken schreeuwen. Wat een reacties en speculaties om dit programma. Ik hoop dat jullie genieten van de schoonheid ervan.”

Wie oh wie? #gordongaattrouwen @rtl4 #vanavond #ontknoping Een bericht gedeeld door Angela Groothuizen (@angelagroothuizen) op 14 Dec 2017 om 4:48 PST

De bruidegom, de bruidsmeisjes, de styliste en de trouwambtenaar. #gordongaattrouwenmaarmetwie Een bericht gedeeld door Angela Groothuizen (@angelagroothuizen) op 14 Dec 2017 om 4:50 PST

