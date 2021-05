Kate Middleton kan alles hebben: van een hippe panterprintrok tot een roze jurk die rechtsreeks uit een sprookjesboek lijkt te komen. De hertogin van Cambridge droeg laatstgenoemde outfit speciaal voor haar ontmoeting met de vijfjarige Mila.

Mila heeft een acute vorm van leukemie. Kate belde haar daarom al eerder op om te praten over de gevolgen van corona op haar leven.

Tijdens het gesprek vroeg Mila of de hertogin toevallig een prinsessenjurk droeg. Kate liet weten dat ze die niet had aangetrokken, maar maakte een belofte. Tijdens de eerst volgende ontmoeting met Mila zou ze een roze prinsessenjurk aantrekken. Roze is namelijk de favoriete kleur van het vijfjarige meisje.

Belofte maakt schuld, dus toen de hertogin met Mila afsprak in het Schotse Holyroodhouse in Edinburgh droeg ze een prachtige roze jurk.

Kate kwam in contact met Mila nadat haar foto werd geselecteerd voor Kate’s fotografieproject Hold Still. Tijdens de lockdown besloten Mila’s ouders tijdelijk apart te gaan wonen om haar te beschermen. Daaruit volgde de foto waarop Mila te zien is terwijl ze vanuit een raam zwaait naar haar vader, die op dat moment ergens ander woonde met haar oudere zus.

Op 7 mei verschijnt er een fotoboek over de impact van de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk. De hertogin van Cambridge stelde het boek Hold Still: A Portrait Of Our Nation in 2020 samen met de National Portrait Gallery in Londen. De opbrengst van het fotoboek wordt verdeeld tussen verschillende Britse projecten die zich inzetten voor mentale gezondheid en kunst.

