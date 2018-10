Zó zag zangeres Anita Meyer er vroeger uit

Hoera, Anita Meyer is vandaag jarig! De zangeres blaast 64 kaarsjes uit. Een mooi moment voor een paar leuke foto’s uit de oude doos. Geen spat veranderd, toch?

De kiekjes zijn uit de tijd van Anita’s grote hits. Met de single Why Tell Me Why stond ze wekenlang op nummer 1 in de Nederlandse hitparades. Het werd zelfs de bestverkochte single van 1981. Het startschot van meerdere hits, waaronder They Don’t Play Our Love Song Anymore en Blame It on Love. Kun jij ze nog meezingen?

Dit bericht bekijken op Instagram Why tell me why, Persoonlijk het mooiste nummer💜💙 Een bericht gedeeld door AnitaMeyer_Fan (@anitameyer_fan) op 12 Jul 2017 om 2:37 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Anita Meyer Live in Ahoy 💜💙💜 Een bericht gedeeld door AnitaMeyer_Fan (@anitameyer_fan) op 5 Jul 2017 om 2:24 (PDT)

Remix

In 2011 en 2017 deed Anita mee aan het televisieprogramma De beste zangers van Nederland waarin ze verschillende nummers van andere zangers vertolkte. Als reactie op haar optreden in het programma, beleefde haar nummer 1-hit uit 1981 in 2011 een revival. DJ Guilliano maakte er – samen met de zangeres – een remix van die opnieuw de hitlijsten haalde. Lekker swingen, toch?

Beeld: ANP & Instagram