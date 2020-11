Even bellen met... Anita Witzier over 'Voor wie steek jij een kaarsje op?'

Op maandag 2 november, Allerzielen, staat Anita Witzier stil bij mensen van wie we dit jaar afscheid moesten nemen in het programma Voor wie steek jij een kaarsje op? Zo wordt er (letterlijk) verlichting geboden in deze bizarre tijd waarin afscheid nemen en samenzijn extra moeilijk is door de coronamaatregelen. “Het is een uur van troost en verbinding”, aldus Anita.

Met portretten en verhalen wordt een eerbetoon gebracht aan de mensen die hun dierbaren plots zijn ontvallen. Anita zet namens kijkers drijvende lichtjes op het water om zo de herinneringen levend te houden. “Het grootste belang van het programma is het gevoel van samenzijn, vooral op een dag als Allerzielen. We delen samen herinneringen en rituelen, een mooie vorm van troost.”

Wat betekent het programma persoonlijk voor jou?

Anita: “Ik heb gemerkt dat mensen enorme behoefte hebben om te praten over iemand die veel voor hen betekent. Het is fijn om hen daarbij te ondersteunen. Dat hoeft niet moeilijk, ingewikkeld of zwaar. Dat kan al door je te laten begeleiden door een ritueel, zoals het opsteken van een kaarsje. Het is een moment waarbij je stil kunt staan, waarbij je iemand in het licht zet en iemand herdenkt. ”

Dit van oudsher katholieke gebruik is een universeel ritueel geworden: 45 procent van de Nederlanders, ongeacht welke achtergrond, steekt weleens een kaarsje op om iemand te herdenken, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door KRO-NCRV. “Dat is natuurlijk prachtig”, zegt Anita. “Het biedt de hele samenleving een handvat om ergens bij stil te staan.”

We krijgen mooie portretten te zien van onder meer de vijf surfers die afgelopen zomer om het leven kwamen. Is er ook een herdenking van de coronadoden?

“Deze zomer hebben we een speciale editie gehad over de duizenden Nederlanders die tijdens de coronacrisis in stilte zijn begraven. Ieder getal is een naam, ieder getal is een mens, en daar hoort ook een verhaal bij. Deze emotionele verhalen zien we ook tijdens de Allerzielen-uitzending, maar we besteden ook aandacht aan andere situaties. Zoals Berry, die zijn passie voor wielrennen deelde met zijn zoons. Tijdens een toertocht maakte een noodlottige val van de fiets een einde aan zijn leven. Of Kees, die drie jaar na zijn diagnose aan kanker is overleden.”

Wat kunnen we nog meer verwachten van ‘Voor wie steek jij een kaarsje op?’?