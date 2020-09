In het nieuwe seizoen van Anita wordt opgenomen loopt Anita Witzier mee in de ouderenzorg. Hier ondervindt ze aan den lijve hoe groot de impact van de coronamaatregelen voor dementiepatiënten is.

In de aflevering van zondagavond gaat Anita langs bij een woonvoorziening in Putten, waar zo’n 50 ouderen met een vorm van dementie wonen. Ze praat met Kees, de man van Lucy (80).

Lucy heeft al 12 jaar Parkinson en sinds 4 jaar is daardoor dementie ontwikkeld. Na een val met de fiets vorig jaar is ze hard achteruit gegaan. De zorg voor haar werd daardoor te zwaar voor Kees. Ze woont voortaan in de woonvoorziening in Putten.

Hier heeft Kees het erg moeilijk mee. “Je bent je maatje kwijt, iemand waar je alles mee deed”, legt hij met een brok in zijn keel uit aan Anita.

Ook Lucy wordt emotioneel wanneer Anita vraagt of Kees soms blijft slapen en of ze dus nog weleens samen slapen. “Het is verschrikkelijk dat dat niet meer kan”, zegt Lucy met tranen in haar ogen. “Ik snap helemaal niet waarom dat nou niet kan.”

Niet meer samen slapen

Tijdens de opnames van het nieuwe seizoen, wordt Nederland getroffen door het coronavirus. De overheid komt met verschillende coronamaatregelen, waardoor alles ineens anders is. Kees mag zelfs zijn eigen vrouw Lucy niet meer bezoeken.

Waarom er geen bezoek meer mag komen, is aan dementiepatiënten lastig uit te leggen. Waar Kees Lucy eerst dagelijks bezocht, moeten ze het nu via FaceTime doen. Kees geeft toe dat dat best pittig is: “Ze vraagt steeds: ‘Wanneer kom je nou?’ en ‘Ik heb de hele dag op je gewacht, je zou toch komen vandaag?”’

Impact corona op dementiepatiënten

Kees vindt het fijn dat hij zijn vrouw in ieder geval nog online via beeld kan zien, maar dat wordt ook steeds minder naarmate ze achteruit gaat. De vraag is dan ook of Lucy hem straks na al die weken nog wel zal herkennen. Daar heeft Kees het erg moeilijk mee, maar hij probeert er niet te veel over na te denken. “Ik hoop dat dit gauw voorbij is, want ik zou haar zo graag weer een knuffel willen geven.”

De kijkers zijn erg ontroerd door het verhaal van Kees en Lucy. Ze vinden het verschrikkelijk om te zien dat ouderen elkaar in tijden van corona niet meer mogen zien, terwijl dit juist voor dementiepatiënten zo belangrijk is:

Wat een mooie aflevering van #anitawordtopgenomen op @NPO1 Wat een prachtige plek voor mensen met #dementie ook hier is te zien hoe #COVIDー19 een enorme impact heeft op deze kwetsbare mensen. — Nienke Simmering (@NienkeSimmering) September 27, 2020

Wat een prachtige plek waar #anitawordtopgenomen werd opgenomen en wat een verdrietige situaties kom je dan tegen bij gescheiden woonsituaties. Fijn hoe Anita dit heeft mogelijk gemaakt. — Marc de Boer (@Marc_de_Master) September 27, 2020

#anitawordtopgenomen wat een mooi maar ook verdrietig programma. — Marion de Hoogt (@MariondeHoogt) September 27, 2020

#anitawordtopgenomen over de coronaGEVANGENISSEN voor (dementerende) ouderen. — Nieuwsjagertje omzeilt alle nonsens ☣ (@mediamannetje) September 27, 2020

Wat onwijs verdrietig om elkaar zo te spreken, via Skype. #anitawordtopgenomen — Sebastiaan Boers (@sebasboers) September 27, 2020

Bron: Anita wordt opgenomen. Beeld: Brunopress