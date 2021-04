In Het alternatief bezoekt Ryanne van Dorst mensen die hebben gekozen voor een ander bestaan en dompelt ze zich volledig onder in hun leven. Dinsdagavond was ze op bezoek bij Anke, een moeder van twee kinderen die vier jaar geleden stopte met het eten van voedsel en sindsdien leeft van ‘prana’: een levensenergie die ze tot zich neemt door bijvoorbeeld in de zon te staren en haar urine te drinken.

En dat zorgt voor bijzondere beelden…

Anke vertelt dat ze aan het unfooden is, wat betekent dat ze de afgelopen vier jaar niet of nauwelijks heeft gegeten. “De meeste dagen eet ik niet. Ik leef van prana. Dat is een naam voor levensenergie, die in de lucht zit.” Ryanne vraagt zich af hoe het kan dat Anke nog steeds overeind staat. “Ik heb een lege maag en mijn energie gaat dus niet naar mijn spijsvertering”, legt Anke uit. “Ik kan veel beter intunen op wat er om me heen gebeurt. Het gevoel dat ik ervan krijg is zo fijn; ik word eigenlijk high.” Ryanne draait er niet omheen en laat regelmatig weten dat ze ‘er geen hol’ van begrijpt.

Leven op sapjes

Anke vertelt onder andere dat ze vroeger gerust een pak koekjes achter elkaar leeg at, maar dat ze nu anders is. “Ik ben liever voor mezelf geworden. Als ik iets tot me neem, dan vraag ik me af of mijn lichaam het wel wil.” Anke heeft de afgelopen maand voornamelijk sapjes gedronken en vorig jaar dronk ze bijvoorbeeld het hele jaar kokoswater. Op de momenten dat ze tóch trek krijgt, neemt ze een handje noten of dadels. “Het is zo fijn om zo leeg te zijn, zo high te zijn op mezelf.”

“Ze kan wel heel dun worden”

Hoewel Anke zichzelf uithongert, krijgen haar twee kinderen wel gewoon eten. Haar dochter laat weten dat ze zich weleens zorgen om haar moeder maakt. “Soms denk ik: mama, je eet wel heel weinig. Dan drinkt ze heel veel sap en kan ze wel heel dun worden.” Toch heeft ze het gevoel dat haar moeder de afgelopen jaren op een positieve manier is veranderd. “Ze is veel meer zichzelf. Veel leuker, veel gezelliger. Ze is gewoon gelukkig, onder andere door hoe ze nu eet.”

Eigen urine drinken

En het draait om meer dan eten, want Anke legt uit dat de zon haar voornaamste voedingsbron is. “Wat ik doe, is letterlijk in de zon staren. Als ik in de zon zit, dan heb ik helemaal geen trek meer. Dus ik voel dat de zon me voedt. Je leeft van het licht.” En daar blijft het niet bij, want Anke drinkt ook regelmatig haar urine. “Als je die laat rijpen, wegzet in de tuin, kun je die drinken of op je gezicht doen.” De urine zou er volgens haar voor zorgen dat je lichaam antistoffen opneemt en ook je lichaam reinigt. Ryanne is niet te beroerd om zelf ook de proef op de som te nemen. “Een rare gewaarwording dat ik mijn eigen zeik zit te drinken”, aldus Ryanne.

Reacties op Twitter over Het alternatief

Hoewel de kijkers zich niet echt kunnen vinden in de levenswijze van Anke, zijn ze wél hartstikke enthousiast over het programma, en met name de interviewskills van Ryanne:

Mooie tv bij #HetAlternatief. @ellebandita brengt altijd een glimlach door haar ongezouten mening te combineren met respect en open houding voor de ander. Love it! — ElisaV (@BlijfV) April 6, 2021

Best een goed progamma eigenlijk #hetalternatief — DutchWasabi (@dutchwasa) April 6, 2021

De wereld kan wel een beetje meer @ellebandita gebruiken ❤️#hetalternatief — George Colson (@ColsonGeorge) April 6, 2021

@ellebandita wat een gaaf programma had je weer gister. Je laat mensen in hun waarde en brengt het toch met humor. Hier worden mensen op een mooie manier neergezet. Geen gekkies! #hetalternatief — Marietta (@mariettadehoop) April 7, 2021

Interessant en knap hoe @ellebandita kritisch is, met humor zonder mensen voor lul te zetten. #hetalternatief — Myranda (@myranda_80) April 7, 2021

