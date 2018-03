Anna heeft altijd honger (en weegt nu 172 kilo)

Als peuter kon ze al amper stoppen met eten en at ze zonder pauze te nemen, de hele dag. Anna heeft een zeldzame genetische afwijking waardoor ze altijd honger heeft.

Ze kent het ‘verzadigde gevoel’ van ‘vol zitten’ niet. Dat komt omdat ze lijdt aan het Prader-Willi Syndroom.

Positieve instelling

Inmiddels is Anna 15 jaar en nog altijd kunnen artsen haar niet helpen. Ze heeft een speciaal dieet gekregen. Hoewel ze geen vet eten meer eet of mag snoepen, blijft ze aankomen en honger hebben. Ze weegt nu 172 kilo. Haar ouders moesten zelfs een slot installeren op de koelkast, omdat ze anders alles blijft opeten wat erin zit.

Moeder Jennifer is ten einde raad: “Als je vroeger frisdrank in je handen had, moest je altijd goed opletten of Anna had je beker al leeggedronken. Ze at gewoon mee van je bord.” Anna is inmiddels zo zwaar dat ze zich niet meer zelf kan aankleden en extra zuurstof nodig heeft. Andere kinderen zeggen vaak iets over haar figuur of staren haar na. Toch laat ze zich niet kisten. Ze doet mee aan schoonheidswedstrijden en vindt niets leuker dan zich verkleden en optutten. Haar beperking beperkt haar niet in haar geluk. Wat een sterke meid.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: Facebook