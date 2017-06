Anne (45): Ik ben altijd verliefd gebleven op mijn eerste vriendje

Bijna iedereen heeft weleens zo’n gedachte die zo pijnlijk, gênant of verdrietig is dat je die nooit zult uitspreken. Anne (45) doet dat wél.

“Ik krijg het berichtje binnen als ik met een groep vriendinnen in een restaurant zit te eten. We zijn lekker rozig van de wijn en bij het laatste koffierondje check ik mijn telefoon. ‘Bel me, er is iets met Thomas’. Ik staar naar mijn scherm en voel mijn hoofd rood worden. Het bericht is van Martijn, die ik zeker 5 jaar niet heb gesproken. Ik hap naar adem. Er is iets goed mis, dat moet wel. ‘Sorry jongens, ik moet weg’, stamel ik. ‘Noodgeval.’ Ik gris mijn spullen van de stoel en ren zonder te betalen naar buiten, mijn vriendinnen in verwarring achterlatend.

Thomas

Ik ben 10 jaar gelukkig getrouwd, maar kan mijn eerste liefde Thomas nog steeds niet loslaten. Sinds kort hebben we weer contact via Facebook, wat me in de war brengt. Zelfs 30 jaar na onze verkering heb ik weer vlinders in mijn buik. Ik ben altijd verliefd op hem gebleven, weet ik. Zelfs na 30 jaar. Thomas was het schoffie uit de buurt voor wie vroeger alle kinderen bang waren. Hij zat op dezelfde basisschool als ik en was het onuitstaanbare aso’tje dat op het schoolplein mijn bal afpakte en aan mijn haren trok. Ik was 15 en Thomas 17 toen we elkaar per toeval weer zagen op een camping in Frankrijk. Terwijl onze ouders vakantie vierden, waren wij te verlegen om iets tegen elkaar te zeggen. Thomas was gebruind, stoer en knap en al lang niet meer dat rotjoch van toen.

Een maand na de zomervakantie stond hij plotseling op de stoep. We belden elkaar daarna een paar keer per dag en kregen verkering. Thomas en ik waren smoorverliefd en meteen onafscheidelijk. We zoenden eindeloos, zwierven gearmd doelloos over straat, vreeën voor de eerste keer en deelden alles. Toen hij na een uit de hand gelopen ruzie met zijn vader een paar weken bij ons introk, kon ik mijn geluk niet op.

Ontroostbaar

Na een jaar ging het mis. Thomas deed het goed bij de meisjes, wat mij jaloers en onuitstaanbaar maakte. Toen hij het uitmaakte, was ik maandenlang ontroostbaar. Elke dag hoopte ik tevergeefs op een bericht en fietste langs zijn huis in de hoop hem te zien. Maar hij wilde niet meer. 5 jaar later stonden we op een middag toevallig samen bij dezelfde tramhalte. We kletsten wat, en nog geen uur later lagen we in elkaars armen in het eenpersoonsbed op zijn studentenkamer. Maar opnieuw hield de relatie geen stand. Thomas rommelde met andere vrouwen, maar praatte mij de jaren die volgden keer op keer zijn bed in om me vervolgens weer volkomen te negeren.

Na een jarenlange stilte kregen we onlangs weer contact. Het ging niet goed met Thomas. Hij was een zware drinker en had in een kliniek 2 keer tevergeefs geprobeerd van zijn verslaving af te komen. Na een paar Facebook-chats waarin hij zijn hart uitstortte, begon hij me te bellen. Ik schrok en nam niet op, ik wist dat ik dan opnieuw voor de bijl zou gaan. Thomas hoefde zijn hand maar uit te steken en ik ging met hem mee. Desnoods ten koste van mijn relatie.

Groot gemis

Voor de deur van het restaurant bel ik Martijn. Hij huilt. Thomas is van het dak van een gebouw gesprongen en heeft de val niet overleefd. Mijn hart breekt. Ik zal mijn grote liefde nooit meer zien. Ik heb mijn intense verdriet verborgen gehouden voor mijn man. Nog steeds knaagt een gevoel van spijt dat ik het laatste telefoontje van Thomas niet heb beantwoord. Inmiddels is mijn verdriet en onbegrip voor zijn zelfmoord overgegaan in de liefde die ik altijd voor hem heb gevoeld. Ik mis hem nog elke dag, maar ik heb hem niet kunnen redden.”

