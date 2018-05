Anne-Fleur (30): 'Mijn moeder had wel de intentie mij een leuk leven te geven'

Tijdens het schrijven van haar roman, gebaseerd op de gebeurtenissen uit haar jeugd, ontdekt Anne-Fleur van der Heiden de kracht van vergeving. “Als ik niet met mijn moeder en stiefvader was gaan praten over wat er is gebeurd, had ik nooit geweten dat ze van me hielden.”

“Mijn baan in de commerciële wereld was leuk en ik was er goed in, maar hij paste niet bij me en dat begon te wringen. Ook mijn relatie verliep stroef. Ik was erg controlerend en voortdurend bang dat het uit zou gaan. Ik had niet meteen door dat de dingen waar ik tegenaan liep met mijn jeugd te maken hadden, maar ik voelde wel dat ik mijn leven anders moest inrichten. Ik wilde altijd al schrijven, dus besloot ik tot een opleiding aan de Schrijversvakschool. Maar bij elke opdracht die ik kreeg, kwam hetzelfde thema terug, alles was geïnspireerd op wat ik had meegemaakt in mijn jeugd en op het gemis dat ik voelde omdat mijn moeder er vanwege haar verslaving niet voor mij had kunnen zijn toen ik haar nodig had. Kennelijk was dat het verhaal dat eruit wilde. In die tijd was mijn stiefvader – de relatie tussen mijn moeder en mijn biologische vader eindigde net na mijn geboorte – erg ziek en ik sprak met hem op zijn sterfbed. Hij had het grootste gedeelte van zijn leven thuis op de bank gezeten of besteed om aan geld te komen voor zijn heroïneverslaving. Dat realiseerde hij zich. Maar hij had sterk de behoefte om aan de wereld te laten zien dat hij meer was dan zijn verslaving. Hij had alleen geen idee hoe hij dat kenbaar moest maken. Toen ik dat hoorde, viel voor mij alles op zijn plaats. Ik dacht: dit wordt mijn eerste verhaal.”

Verzonnen verhalen

“Door de gesprekken met mijn moeder en de herinneringen die naar boven kwamen, dacht ik weleens: wat heftig en donker, ik wil er eigenlijk niets mee te maken hebben. Ik ging op mijn achtste bij mijn opa en oma wonen, omdat mijn moeder en stiefvader vanwege hun verslaving niet meer voor me konden zorgen. Om met mijn thuissituatie om te gaan, maakte ik de werkelijkheid mooier dan hij was. Ik verzon verhalen. Vertelde op school bijvoorbeeld dat mijn moeder fotomodel was. Ik voelde wel aan dat het er bij mij thuis anders aan toe ging dan bij vriendinnetjes, maar hoe het echt zat, wist ik niet precies. Er werd ook niet over gepraat; mijn opa en oma zijn van een generatie die de vuile was liever binnenhield. Toch waren er ook mooie momenten met mijn moeder. De keren dat we naar het zwembad gingen, of naar de speeltuin.”

De bedoelingen waren goed

“Natuurlijk heb ik gedacht: waarom was dat spul belangrijker dan ik? Maar ik wilde niet met wrok leven. Ik merkte dat als ik mijn boosheid durfde los te laten, er meer ruimte ontstond om met het perspectief van de ander te kijken. Mijn moeder heeft nooit gedacht: ik ga zwanger worden en dit kind verpesten. Iemand zei eens tegen mij: ‘Je was niet gewenst’. Dat maakte me verdrietig, en het bleek ook niet waar. Van mijn opa hoorde ik hoe groot het verlangen van mijn moeder was om een kind te krijgen en hoe blij ze met me was. Ze had de intentie mij een leuk leven te geven. Vergeven is een gevecht, maar het werkt ontgiftend. Het heeft mij een completer mens gemaakt. Als ik de deur dicht had gehouden en nooit met mijn moeder en stiefvader was gaan praten over wat er is gebeurd, had ik nooit geweten dat ze van mij hielden. Dan had ik nooit geweten hoe liefdevol mijn stiefvader over mij schreef in zijn dagboek. Dat hij eigenlijk een goedzak was en anders wilde, maar het niet kon. Dat mijn moeder zo geweldig kan vertellen over kunststromingen, geschiedenis, muziek en films. Ik kan denken: als kind had ik je nodig en je was er niet. Maar ik kies ervoor om er anders naar te kijken.”

Mijn mateloosheid

“Mijn moeder is inmiddels van de heroïne af en ik spreek haar nu regelmatig. Niemand kiest ervoor om verslaafd te raken en ik denk dat iedereen die verslaafd is geraakt ook altijd een poging heeft gedaan om er vanaf te komen. Als dat dan niet lukt – omdat het vreselijk moeilijk is – treedt er een soort verzoening op. Iets buiten jezelf is sterker dan jij. Je bent er letterlijk en figuurlijk een slaaf van. Een verslaving is deels het resultaat van een bepaalde vorm van mateloosheid – je moet immers behoorlijk doorzetten om verslaafd te raken. Die mateloosheid zit ook in mij. Als ik weleens was doorgezakt op een feestje dacht ik: ga ik dezelfde kant op? Nu ben ik daar niet bang meer voor. Mijn mateloosheid zet ik nu in op andere vlakken, bij het schrijven bijvoorbeeld.”

Stabiele factor

“Mijn verleden heb ik verwerkt, maar er zit nog steeds een bepaalde onzekerheid in me. Dat knaagt soms, wat niet erg is, als het maar niet leidend is. Want ik wil de focus leggen op wat er wél is. Die vasthoudendheid heb ik te danken aan mijn opa. Hij was de stabiele factor in mijn jeugd. Als kind beloofde ik hem dat hij in het tuinhuis mocht wonen van mijn gigantische, toekomstige landgoed. Dat zal er hoogstwaarschijnlijk niet van komen. Maar misschien kan ik mijn opa ooit iets teruggeven voor alle dingen die hij voor mij deed, toen mijn moeder ze niet voor mij kon doen.”

Klaproos, Anne-Fleur van der Heiden, € 16,99 (Uitgeverij Nw A’dam).

Interview: Tessa Bosman. Fotografie: Petronellanitta.

