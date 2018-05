Anne-Marie Jung deelt op Instagram hoeveel ze is afgevallen

Anne-Marie Jung is een van de deelnemers van het SBS-programma Vet Fit. De actrice wilde terug naar een gezond lijf en aan de foto’s te zien is dat meer dan gelukt.

Want de terecht trotse Anne-Marie deelt op Instagram voor- en nafoto’s van haar lijf. Hoewel we haar voor ook al prachtig vonden, is duidelijk dat de actrice flink is afgevallen en daar zelf ook enorm gelukkig over is. “Jippie”, schrijft ze, en: “Genietmomentjes”.

Mentaliteit

In 100 dagen tijd gooide Anne-Marie het roer om lekkerder in haar vel te zitten. Naar eigen zeggen baalde ze niet zozeer van de extra kilo’s, maar wel van haar mentaliteit rondom eten. “Ik denk dat je lichaam en geest in balans moeten zijn; bij mij is dat niet het geval. Ik weet hoe het is om me fit te voelen, maar ben een jaar geleden weer een beetje afgekalfd qua sportiviteit en eetgewoontes. Dat wil ik weer terug”, liet ze eerder weten tegenover Televizier.

Bron en beeld: Instagram, ANP.