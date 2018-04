Anne-Marie Jung verschijnt in bizarre outfit op de rode loper

Anne-Marie Jung verscheen maandagavond in een bijzondere outfit op de rode loper van de première van de musical ‘The Color Purple’. Vele mensen stonden met open mond naar haar kleding te kijken, maar gelukkig laat ze nu weten dat ze deze bizarre outfit te danken had aan haar vriendinnen.

Fascinerend

Eerst zei Anne-Marie bloedserieus tegen RTL Boulevard dat ze haar eigen styling had gedaan, maar de verslaggeefster blijft het verdacht vinden. “Ik vind het fascinerend”, zegt ze tegen Anne-Marie.

Straf

En dan blijkt er toch een addertje onder het gras te schuilen. Anne-Marie doet namelijk mee aan het nieuwe programma ‘Foute Vriendinnen’ van RTL 5. Vijf vriendinnen geven elkaar in dit programma opdrachten die voor pijnlijke en ongemakkelijke situaties zorgen. Als één van de dames een opdracht niet goed heeft uitgevoerd, krijgt diegene straf. En dit was blijkbaar de straf van Anne-Marie. Ze moest op de rode loper verschijnen in een hilarische outfit, bestaande uit een goudkleurig buiktruitje, gigantische hoed en paarse oogschaduw.

Vijf dames

De opnames voor ‘Foute Vriendinnen’ zijn nog in volle gang. Naast Anne-Marie Jung is ook al bekend geworden dat Ilse Warringa (Juf Ank) meedoet aan dit nieuwe programma. De overige drie vriendinnen zijn nog niet bekend. ‘Foute Vriendinnen’ is vanaf 17 mei te zien op RTL 5.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard en AD. Beeld: ANP