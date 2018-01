Annelies (40) en Peter (44) hebben samen twee kinderen: Merlijn (12) en Isabelle (9). Sinds anderhalf jaar woont Merlijn op een zorgboerderij: vanwege zijn autisme-stoornis was hij thuis niet meer te handhaven. “Ik heb vreselijk gehuild toen ik zijn tas inpakte. Een kind van elf dat uit huis gaat, het hóórt gewoon niet.”

Annelies: “Een van mijn lievelingsfoto’s is die waarop we als gezin een ijsje eten tijdens een dagje Apenheul. Voor buitenstaanders een volkomen normale situatie: vader, moeder en twee kinderen op een bank. Voor ons iets bijzonders, omdat onze zoon van 12 niet meer bij ons woont en we de momenten koesteren waarop we een gezin vormen.”

Anders

“Al jong merkten we dat Merlijn anders was. Als eenjarige fladderde hij met zijn handjes als hij liep, dat kon een teken van autisme zijn. En toen hij drie was, merkte mijn schoonzus die met kinderen met autisme heeft gewerkt, dat Merlijn geen contact maakte. Ook zij sprak haar autismevermoedens uit, maar Peter en ik wilden geen stempel op ons kind plakken. Al zagen we zelf ook dat Merlijn erg gefocust was op zijn dinosaurussen en graag op zichzelf was.

IQ

“Op de kleuterschool konden we er niet meer omheen. Tijdens het eerste tienminutengesprek sprak zijn juf haar zorgen uit over Merlijns gedrag. Er volgde een IQ-test. Met Merlijns intelligentie bleek niets mis, wel had hij een te lage verwerkingssnelheid. Daardoor raakte zijn brein snel overprikkeld en kon hij niet tegen harde geluiden.

PDD-NOS

“In groep twee werd hij onderzocht en gediagnosticeerd met PDD-NOS, een lichte vorm van autisme. We kregen handvatten om hem te helpen. Merlijn deed groep twee over met het advies daarna naar het speciaal basisonderwijs te gaan. Voor ons weer een bericht waaraan we moesten wennen. We probeerden toch nog een paar weken groep drie, maar dat ging niet. De klas was druk en Merlijn vond het er vreselijk.