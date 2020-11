Anneliese ontmoette Maradona: “Hij vergat de tijd en kwam bijna te laat op de training”

Als een van de weinige vrouwelijke journalisten interviewde Anneliese Bergman in 1986 Diego Maradona in Napels. Een ontmoeting die ze niet snel zal vergeten. “Hij was aangenaam verrast dat er een 25-jarige blonde vrouw uit Nederland was gekomen om hem te interviewen.”

Anneliese, destijds journalist voor Nieuwe Revu, reisde in het voorjaar van 1986 – twee maanden voor Argentinië wereldkampioen werd in Mexico – samen met fotograaf Barton van Flymen af naar Napels voor een interview met de beste voetballer van de wereld: Diego Maradona. Daarover vertelt ze: “Het was in die tijd niet gebruikelijk dat voetballers werden geïnterviewd door een vrouw. Ik herinner me dat Maradona aangenaam verrast was dat er een 25-jarige blonde vrouw uit Nederland was gekomen om hem te interviewen.”

Interview met Diego Maradona

Ze wist tijdens het interview indruk op hem te maken: “Twee keer verscheen er een hele grote lach op zijn gezicht. Eerst omdat de fotograaf en ik roomboter en kaas voor hem hadden meegenomen. Daar was hij dol op. De tweede grote lach kwam toen hij merkte dat ik veel, heel veel, verstand van voetbal had. ‘Fenomenal, fenomenal’, riep hij. Hij vond dat zo bijzonder dat hij de tijd vergat en bijna te laat op de training kwam. Ik vond hem al een weergaloze voetballer, maar ook als mens kon hij bij mij niet meer stuk. Helaas heb ik geen foto’s van dit bijzondere moment.”

