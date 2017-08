Annemarie Keizer deelt emotioneel bericht over zwangerschap

Een maand geleden werden Simon en Annemarie Keizer ouders van hun eerste dochtertje Kiki. Om die mijlpaal te vieren deelt kersverse moeder Annemarie een mooie foto.

Annemarie deelde gisteren, toen het precies een maand geleden was, een mooie foto samen met Simon en schrijft daarbij: “Vandaag zijn wij alweer een maand papa & mama van een klein bijzonder meisje.. Onze Kiki.. Deze foto is genomen toen ze 2 dagen oud was en we foto’s lieten maken. Tijdens mijn zwangerschap ben ik, maar ook wij samen, door allerlei fases heen gegaan: blijdschap maar ook enorme onzekerheid. Van ‘hoe zal het straks zijn..?’ Niemand kan je voorbereiden op het ouderschap, maar als de dag aanbreekt dat het zover is kan en wil je nooit meer terug naar hoe het was.”

💕Happy 💕 #motherdaughter #summer #enjoyingthemoment Een bericht gedeeld door AnneMarie Keizer (@mrskeizer) op 28 Aug 2017 om 5:59 PDT

Goedemorgen ❤️ #goodmorning #sunday #haveagreatday #weekend #ourlittlefamily #babykiki #cantgetenoughofher Een bericht gedeeld door AnneMarie Keizer (@mrskeizer) op 20 Aug 2017 om 1:58 PDT

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.