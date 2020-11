Annemarie Keizer heeft op haar Instagram een ‘throwback’ gedeeld van haar sweet sixteen. Het wordt echter al snel duidelijk dat haar sweet sixteen anders was dan die van de gemiddelde tiener: enkele maanden voor haar verjaardag overleefde Annemarie namelijk de brand in Café de Hemel in Volendam.

De sporen hiervan zijn duidelijk op de foto te zien: de destijds 16-jarige Annemarie heeft namelijk flinke brandwonden op haar arm.

Hevige brand

In de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 vond er in Café de Hemel in Volendam een brand plaats. Deze brand werd veroorzaakt door een bundel sterretjes die werden aangestoken. Door de sterretjes vloog de kerstversiering aan het plafond (volledig uitgedroogde dennentakken) direct in brand. Omdat het café vol zat en weinig nooduitgangen had, konden mensen niet makkelijk naar buiten komen. Maar liefst 14 jonge mensen kwamen om tijdens de brand en meer dan 250 jongeren liepen lichamelijke en/of geestelijke verwondingen op.