Annemarie Keizer deelt mooi bericht over ouder worden

Annemarie Keizer, de vrouw van zanger Simon Keizer, deelt een emotioneel bericht op Instagram. Sinds ze de 30 is gepasseerd en dochter Kiki in haar leven is gekomen, kijkt ze heel anders tegen het leven aan.

Met haar volgers deelt ze: “Sinds ik lid ben van de 30’ers-club, ben ik veel bewuster in het moment gaan leven. Het lijkt alsof plotseling het besef daar was: deze dagen, maanden en jaren komen nooit meer terug.”

Advertentie

Zoek iets moois in elke dag

Ruim 2 jaar geleden werden Simon en Annemarie Keizer ouders van dochtertje Kiki. Ook dit heeft grote impact op Annemaries mindset gehad: “In plaats van altijd vooruit kijken en naar leuke dingen toe leven, zie ik nu dat er in elke dag wel iets leuks zit. Helemaal sinds Kiki in ons leven is gekomen, is elke dag bijzonder.” Daar voegt ze nog een mooie quote aan toe, waarmee ze haar volgers wil meegeven om meer in het moment te leven.

Annemarie heeft niet alleen een bekende man, maar ook een beroemde vader:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Instagram. Beeld: ANP