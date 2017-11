Simon en Annemarie Keizer werden 4 maanden geleden de trotse ouders van dochtertje Kiki. Heerlijk, maar het ouderschap gaat niet alleen maar over rozen.

Annemarie vertelt goudeerlijk over hoe ze het kersverse moederschap ervaart.

Tijd voor mezelf

“Na 4 maanden heb ik eindelijk het gevoel dat er ritme in de dagen zit”, begint ze haar Instagram-post. “Dat er weer wat momentjes komen waarop ik éven tijd voor mezelf heb om bijvoorbeeld iets minder gehaast te douchen of te eten terwijl Kiki slaapt (lees: powernapjes van ongeveer 20 minuten) of speelt.

Rotzooi

Ook zegt Annemarie blij te zijn “dat ons huis weer ons huis wordt na wekenlang een rotzooi te zijn geweest”. Het is haar een groot raadsel hoe sommige moeders er dagen of weken na de bevalling weer gelikt uitzien en alles voor elkaar lijken te hebben. “Daar ben ik er duidelijk niet 1 van.”

Toch voelde ze zich even een fashionable mom. En van dat moment deelde ze maar wat graag onderstaand kiekje. Waarvoor dank, Annemarie! Veel moeders kunnen zich vast in jouw verhaal herkennen.

Bron: Instagram. Beeld: ANP