Annemarie Keizer deelt lieve foto van haar eerste verjaardag als moeder

Feest in huize Keizer: Annemarie vierde gisteren haar verjaardag. Voor de vrouw van zanger Simon Keizer was dat haar eerste verjaardag als moeder.

Annemarie vierde haar 33e verjaardag in ieder geval samen met dochtertje Kiki. Het meisje werd vorig jaar in de zomer geboren. Het was dus de eerste verjaardag van Annemarie als moeder en dat vraagt natuurlijk om een lieve foto!

Wat is Kiki al groot geworden:



Bron: Instagram. Beeld: ANP.