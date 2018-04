Annemiek is slechtziend en heeft een geleidehond

Het is woensdag de Internationale Dag van de Geleidehond. Annemiek (41) is al haar hele leven slechtziend. Haar Duitse herder, geleidehond Chanda, heeft ze nu zeven jaar. “Chanda trekt me letterlijk door moeilijke situaties heen.”

“Chanda leidt me, waar ik ook ga. Ze ontwijkt obstakels, geeft opstapjes aan en brengt me naar de sportschool. Ze is mijn allerbeste vriendin, als ik niet lekker in mijn vel zit, ben ik het liefst bij haar. Zij geeft me dan de energie of juist de rust die ik nodig heb. We voelen elkaar feilloos aan.”

Onzeker

“Voordat ik Chanda had, liep ik met een stok. Ik ben blind aan mijn rechteroog en kijk met links door een koker waardoor mijn zicht beperkt is. Met de stok voelde ik me vaak onzeker en angstig, soms zelfs een doelwit voor mensen met verkeerde bedoelingen op straat. Sinds ik Chanda heb, is dat gevoel verdwenen. Zij zorgt ervoor dat ik op een drukke plek als Amsterdam Centraal of in een minder goede buurt ’s avonds laat niet meer de paniek voel die ik vroeger wel had. Als mensen mij nu benaderen, is dat vooral voor een gezellig praatje over mijn knappe hond en krijgen we veel complimenten. Bovenal trekt ze me letterlijk door moeilijke situaties heen. Niet alleen buiten de deur. Ook toen ik vorig jaar een tijdje last had van een depressie was Chanda mijn voornaamste reden om iedere dag toch mijn bed uit te komen. Met haar samen maakte ik dan buiten een lekkere wandeling en dan voelde ik me daarna meestal een stuk beter.”

Pensioen

“Chanda is nu achtenhalf jaar oud en heeft bijna de leeftijd bereikt dat ze ‘met pensioen’ mag. Dat betekent dat ik een nieuwe geleidehond krijg. En hoewel die nieuwe hond ook lief en leuk is, vind ik het vreselijk dat ik niet meer met Chanda kan ‘werken’. Wij zijn zo’n eenheid. Daarom heb ik besloten dat ze sowieso bij ons zal blijven, ook al helpt ze mij niet meer. Chanda is mijn beschermengel. Als zij ooit komt te overlijden, is dat in haar eigen mandje. Bij mij.”

PS. Annemiek beschrijft haar avonturen met Chanda in haar boek ‘Expeditie Ribbelroute’, zie annemiekvanmunster.nl

Interview: Merel Brons (2017). Beeld: Petronellanitta.