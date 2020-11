Annets man had een verhouding: “Juist die periode had hij uitgekozen om vreemd te gaan!”

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. In dit verhaal vertelt Annet over haar man die een verhouding had met zijn collega.

Annet (49): “5 jaar geleden heeft mijn man een verhouding gehad met een van zijn collega’s. Ik ben er toevallig achter gekomen. Mijn man gaf het meteen toe, waarna bleek dat de affaire al meer dan een jaar duurde en tamelijk serieus was. Je hoort altijd dat veel mensen in zo’n geval zeggen dat het niets te betekenen heeft, maar dit had wel degelijk iets te betekenen.

Toen we erover doorpraatten, vertelde hij dat hij zelfs met plannen had rondgelopen om bij ons weg te gaan voor die collega. Daar was hij op teruggekomen. Zijn gezin was té dierbaar voor hem. Zelf vond hij dat een geweldig pluspunt, iets waar ik toch heel blij mee moest zijn. Alsof er op dat moment ook maar iets was om blij mee te zijn!

We hadden hectische jaren achter de rug. Iedereen die 3 kinderen heeft, herkent dat. Niet alleen wanneer de kinderen klein zijn en veel zorg nodig hebben, maar misschien nog wel meer als ze gaan puberen en van alles niet of juist wél willen. Maar ook die fase hadden we doorstaan. De oudste ging studeren en op kamers wonen, de middelste ging een jaar als au pair naar Frankrijk en de jongste zou nog een jaar thuisblijven. Rust in het gezin, en eindelijk tijd voor elkaar, als man en vrouw. En juist die periode had hij uitgekozen om vreemd te gaan! Natuurlijk was ik woedend en veel meer dan dat. Gekwetst, beledigd, noem maar op. Maar tegelijk wist ik dat ik nog steeds van hem hield. We zijn er samen uit gekomen. Mijn man kreeg een andere baan aangeboden, de rust keerde terug.

Maar niet het gevoel dat er eerst was, tenminste: niet bij mij. Ik ben blij dat we weer samen zijn, maar ik mis de vanzelfsprekendheid van onze liefde. Hoe kan ik nog onbevangen met mijn man vrijen als ik weet dat een andere vrouw ook in zijn armen heeft gelegen? Ik hoef niet het hoe en wat te weten van zijn momenten met haar, maar mijn fantasie kan ik niet stoppen. Misschien slijt dat gevoel met de jaren, maar zoals het was, wordt het nooit meer.”

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock