Anniko van Santen moest vluchten voor agressieve vader

Anniko van Santen heeft bepaald geen makkelijke jeugd gehad. In de nieuwe LINDA vertelt de presentatrice openhartig over de moeilijke band met haar vader, en hoe zij uiteindelijk samen met haar moeder en broer noodgedwongen moest vluchten.

De moeder van Anniko was zo bang dat hij de kinderen iets zou aandoen, dat ze op een dag besloot er vandoor te gaan.

Geen afscheid genomen

Anniko’s vader was een dominante, agressieve man. Toen hij een tentoonstelling van de konijnenfokvereniging bezocht, greep haar moeder de kans om er met haar kinderen vandoor te gaan. ‘’Het moest snel, snel gebeuren. Zelf mijn koffertje pakken. Ik mocht geen afscheid nemen van mijn vriendinnetjes, niemand mocht weten waar we naartoe gingen”, aldus de Opsporing Verzocht-presentatrice.

Brief

Anniko had jaren geen contact met haar vader, tot ze in 2016 een brief van hem kreeg. Haar vader schreef dat het niet goed met hem ging en dat hij zijn geld wilde verdelen. “Ik ging daar in mijn antwoord niet op in, zei alleen maar dat ik niet boos op hem was. Een jaar later, in oktober, hoorde ik van de thuiszorg in Arnhem – waar hij op dat moment woonde – dat het echt heel slecht met hem ging, en dat er niemand was die nog voor hem wilde zorgen. Hij was onmogelijk in de omgang. Mijn vader heeft toen gezegd: ‘Bel mijn dochter maar, zij begrijpt me wel’. ”

Huilende oude man

Op een dag hoorde Anniko van een nicht dat haar vader met spoed in het ziekenhuis was opgenomen. Ze zocht hem daar op. “Hij was heel erg zenuwachtig. Ik zei: ‘Fijn om je te zien’’ Ik kon het woord papa niet uitspreken. Weet je wat heel gek was? Het viel me op dat hij erg mooie ogen had, ogen die helemaal niet pasten bij het plaatje van de donderwolk dat ik mijn leven lang met me had meegedragen. Hij begon te huilen – er is weinig aangrijpender dan een huilende oude man – maar ik hield me goed. Ik wilde de sterkste zijn.”

Ander beeld

Van Santen kreeg ineens een heel ander beeld van haar vader. “Bij het afscheid zeiden we tegen elkaar dat het goed was zo – er was niets dat nog per se gezegd moest worden. Na zijn dood werd ik alsnog verrast door het gevoel dat ik toch wel meer over zijn leven te weten wilde komen. Ik zou ook andere verhalen, iets over zijn mooie kanten, willen horen. Er zijn nog oude buren, mensen die me iets kunnen vertellen, maar ik weet het niet.”

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP